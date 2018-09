Juventus, il nuovo che avanza: possibile maglia da titolare per Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settembre mese chiave, per l'inizio della stagione e per quello del turn-over: in casa Juventus Allegri sembra pronto a consegnare le chiavi del centrocampo a Emre Can, il cui debutto da titolare era stato ipotizzato già a Parma e poi rimandato. Il modulo, scrive Tuttosport, invece dipenderà anche dalla scelta di rilanciare o meno Dybala dal primo minuto.