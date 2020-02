© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con le cessioni di Mandzukic ed Emre Can la Juventus ha risparmiato undici milioni di euro fino a giugno, il doppio nella prossima stagione. Tanti soldi che contribuiranno anche al prossimo mercato estivo: l'obiettivo principale della Juventus si chiama Paul Pogba, un ritorno quello del Polpo al quale i bianconeri pensano da tempo.

I milioni risparmiati dagli ingaggi di Emre Can e Mandzukic daranno un primo contributo per il ritorno del francese alla Continassa. Il resto della liquidità necessaria arriverà dal recente aumento di captale e dalle altre operazioni in uscita. Il costo del cartellino non dovrebbe superare i 100 milioni a stagione, mentre per l'ingaggio serviranno circa 30 milioni a stagione. Un'operazione costosa, ecco perché la Juventus ha iniziato già a risparmiare. Lo riporta Tuttosport.