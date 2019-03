© foto di Federico De Luca

Come scrivono i colleghi di TuttoJuve.com, in questi giorni Marko Pjaca volerà a Zagabria dove inizierà la seconda fase della riabilitazione sotto il controllo del medico della nazionale del suo paese che sarà in stretto contatto con il medico della Juventus, il dottor Claudio Rigo. Il piano di recupero prevede la riabilitazione e poi la possibilità di inserirlo nella preparazione della prossima estate, per poi valutare eventualmente il da farsi. La certezza è che i bianconeri non vogliono lasciare solo il ragazzo e credono molto nelle potenzialità di questo calciatore che fino al gol al Porto di due stagioni fa sembrava essere uno dei talenti emergenti dal calcio europeo.