Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin è a un passo dal Benfica. Tanto che, come raccolto da TMW, il presidente degli encarnados Luís Filipe Vieira oggi avrebbe raggiunto Torino per incontrare la Juventus. Fissato per le prossime ore un summit tra i club, oltre ovviamente all'agente dell'ex Genoa Alessandro Lucci, col portiere bianconero sempre più vicino al campionato portoghese.