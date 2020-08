Juventus, il primo nome di Pirlo per la fascia destra è Bellerin ma i margini sono pochi

La campagna acquisti della Juventus non si fermerà a Weston McKennie. Le richieste di Andrea Pirlo ci sono e sono chiare, soprattutto per quanto riguarda il terzino destro. A tale proposito - secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - la richiesta del nuovo allenatore punta dritto a Londra sponda Arsenal e risponde al nome di Hector Bellerin. È lo spagnolo la sua prima scelta, contatti avviati tra club: per l’esterno spagnolo non sembrano esserci troppi margini riguardo eventuali contropartite tecniche, ma alla giusta offerta può partire. Il problema è che la giusta offerta non sembra poter essere inferiore a 30 milioni cash, il gradimento del giocatore per l’avventura bianconera c’è ma non è ancora sufficiente.