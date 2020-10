Juventus, il programma non cambia: "Matchday". Nel pomeriggio il risultato dei tamponi

In attesa della decisione della FIGC, la Juventus è alle battute finali della rifinitura che ha avuto inizio questa mattina poco dopo le 11. La squadra bianconera ieri pomeriggio ha effettuato un nuovo giro di tamponi dopo che due membri del gruppo squadra sono risultati positivi al COVID-19 e nel pomeriggio arriverà l'esito dei tamponi.

Intanto, il programma non cambia. Sui social anche questa mattina la Juventus ha rimarcato che quello di oggi è il 'match day' e anche per la squadra il programma non è cambiato: pomeriggio in hotel e, al momento, programmata la partenza direzione stadio un'ora e mezza prima del match.