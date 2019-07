© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è pace per Paulo Dybala, ormai costantemente al centro dei rumors di mercato. Accostato dai media inglesi alle big di Premier, come riportato dall'emittente francese RMC Sport l'attaccante della Juventus è tornato infatti anche nel mirino del Paris Saint-Germain. Leonardo avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage e lo stesso argentino avrebbe confidato ad alcuni amici di essere molto affascinato dal progetto del PSG.