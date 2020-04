Juventus, il PSG non molla Pjanic e lo scambio con Icardi intriga: lui però vuole restare

Il PSG non molla Miralem Pjanic e il potenziale scambio con Mauro Icardi intriga anche dalle parti della Continassa. I francesi potrebbero riscattare l'argentino per poi intavolare uno scambio col bosniaco, che però non ha intenzione di lasciare i bianconeri. Ci vorrebbe un'offerta irrinunciabile per smuovere la coscienza del centrocampista juventino, che tra l'altro ha un passato al Lione a cui tiene molto e dunque non si vedrebbe benissimo con la maglia dei rivali indosso. Il sacrificio non è impossibile, però al momento l'affare appare quanto meno in salita. A riportarlo è Tuttosport.