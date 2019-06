© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid punta a rinforzare il centrocampo e ha degli obiettivi ben precisi. La squadra blanca infatti vorrebbe accontentare Zidane con l'acquisto di Paul Pogba ma diverse sono le difficoltà di questa trattativa, dunque starebbe pensando anche ad Eriksen, centrocampista del Tottenham. Nel caso in cui non dovessero andare in porto queste due possibilità, secondo quanto riporta AS una valida alternativa corrisponderebbe a Miralem Pjanic, giocatore che piace molto a Zidane e che potrebbe lasciare la Juventus in caso di un'offerta molto importante.