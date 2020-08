Juventus, il recupero di Dybala per il Lione è più vicino. Oggi la giornata decisiva

C'è ottimismo per il recupero di Paulo Dybala in vista della sfida di sabato tra Juventus e Lione: ieri, nella prima delle tre sedute pre-Lione, ha lavorato a parte. Un allenamento personalizzato che era previsto nella tabella di recupero: sarà decisiva la giornata di oggi per capire esattamente quante possibilità ha l’argentino di scendere in campo. La Gazzetta dello Sport riferisce inoltre che Paulo si è presentato nel centro sportivo juventino circa tre ore prima degli altri: era lì alle 12 per fare terapie anche se l’allenamento vero e proprio era previsto per il pomeriggio.