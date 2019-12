© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Subito contro l’Udinese o al più tardi nell’anticipo di mercoledì in casa della Sampdoria: Tuttosport rivela che Aaron Ramsey ha smaltito il problema ai flessori, ma il suo rientro è ancora in dubbio per domenica. Oggi Sarri deciderà se convocare l’ex Arsenal o rimandare il rientro alla trasferta pre Supercoppa a Genova. I precedenti guai fisici del gallese inducono lo staff bianconero alla prudenza.