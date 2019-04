Juventus: il rinnovo non basta, adesso Mandzukic cerca il ritorno al gol

Fonte: inviato a Torino

Fresco di rinnovo, e con la testa in parte già ad Amsterdam, Mario Mandzukic è pronto al rientro già dal match di domani con il Milan. E chissà che la firma sul nuovo contratto possa dargli quel guizzo di positività per tornare a brillare sottoporta, considerando che non riesce a far gol dallo scorso 22 dicembre. Con lui, torneranno a disposizione già da domani Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola, che ieri hanno lavorato regolarmente con la squadra. Ma la speranza è quella di rivedere tra i convocati anche Douglas Costa, che Allegri vorrebbe avere mercoledì.

Il match con i rossoneri potrebbe essere per tutti un buon test per rieducare la condizione, ecco perchè è preventivabile l'impiego di molti provenienti dall'infermeria anche solo per uno spezzone di gara. Grande attesa intorno a Cristiano Ronaldo: filtra poco nelle ultime ore, Allegri farà il punto nel corso della conferenza stampa in programma all'Allianz Stadium alle 12. La sensazione, comunque, è che CR7 provi il recupero in extremis direttamente per mercoledì. senza correre alcun rischio nelle prossime quarantott'ore.

Quasi certo, invece, un turno di riposo per capitan Chiellini. Che dopo aver fatto gli straordinari con Empoli e Cagliari avrà modo di rifiatare in vista dell'Ajax. Al centro della difesa, insieme a Bonucci, toccherà a Rugani, anche lui - come Mandzukic - reduce da un prolungamento di contratto con il club bianconero. Ma la soluzione Emre Can centrodestra di difesa potrebbe anche liberare un posto in mediana, con Bentancur pronto a subentrare all'occorrenza. D'altronde il match con il Milan potrebbe far compiere mezzo passo definitivo verso l'ottavo scudetto consecutivo, consentendo ai bianconeri di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla corsa Champions.