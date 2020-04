Juventus, il River Plate sogna il ritorno di Gonzalo Higuain

Il River Plate sogna Gonzalo Higuain. Il Clarin riporta una breve dichiarazione di un dirigente dei Millonarios che ammette: "Come sarebbe bello..." circa un ipotetico ritorno a casa del Pipita. Il suo contratto scade nel 2021 e non è da escludere che le parti si separino con un anno d'anticipo. Affinché l'affare possa andare in porto sarebbe necessario un netto ritocco al ribasso dell'ingaggio. Higuain con la maglia del River ha ftto il suo esordio fra i professionisti a 17 anni, segnando 15 reti in 41 partite prima di trasferirsi al Real Madrid.