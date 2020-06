Juventus, il sì di Arthur è più vicino e anche Messi vota per lo scambio con Pjanic

vedi letture

Il pressing della Juventus sulla famiglia e l'entourage di Arthur potrebbero fare effetto nel corso dei prossimi giorni, con il centrocampista brasiliano che non dice più no ma che ancora non ha espresso quel sì che sbloccherebbe definitivamente lo scambio con Pjanic. L'ingaggio da 5 milioni più bonus attira il giocatore, visto i 2,2 milioni che attualmente percepisce in Catalogna e il tempo per dire sì, stringe. Entro il 30 giugno l'affare dovrà andare in porto, o non se ne farà di niente. Messi ha fatto sapere di gradire il bosniaco e non ha fatto menzione per l'attuale compagno di squadra che dunque resta fuori dalle preferenze di Leo ma anche del club, che vorrebbe incassare 80 milioni buoni per il bilancio per poi spenderne 70 per acquistare il numero 5 bianconero. Lo scambio tormentone di questa strana estate calcistica, è più vicino alla conclusione positiva. I prossimi giorni saranno ovviamente decisivi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.