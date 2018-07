Juventus, il Siviglia vuole riportare in Spagna Mandzukic

© foto di Imago/Image Sport

Il Siviglia ha messo nel mirino Mario Madzukic. Secondo quanto riporta Don Balon, lo stand-by che si registra nelle trattative con Chelsea e Milan per la cessione di Gonzalo Higuain potrebbe spingere l'attaccante croato lontano dalla Juventus. E il club spagnolo, in caso di apertura dei bianconeri, farebbe sicuramente carte false per riportare nella Liga Mandzukic.