Juventus, il sogno resta Strootman. André Gomes l'alternativa

© foto di Federico Gaetano

Con l'infortunio di Marchisio, la priorità della Juventus è quella di trovare un altro centrocampista da regalare ad Allegri. Il sogno resta Strootman, ma la Roma lo considera incedibile. Le prossime 48 ore saranno decisive, con la Juventus che sa di avere in mano una carta importante: Juan Cuadrado. L'alternativa si chiama André Gomes: La Juventus insiste per avere in prestito il centrocampista del Barcellona. Lo riporta Tuttosport.