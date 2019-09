Juventus, il Tottenham pronto a offrire Eriksen per Dybala a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il mercato in uscita della Juventus prosegue nonostante la chiusura delle trattative. Paulo Dybala è un pezzo pregiato che rischia di restare spesso fuori in queste settimane che ci porteranno al mercato di gennaio con PSG e Tottenham pronti a muoversi per acquistarlo a metà stagione. Soprattutto gli Spurs sembrano molto interessati, con Pochettino che vorrebbe inserire nell'affare il cartellino di Eriksen, giocatore in scadenza nel 2020 e potenzialmente utile per abbassare il prezzo della Joya.