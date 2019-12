Juventus, il tridente HDR funziona eccome: un gol ogni 25 minuti di gioco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol ogni 25,4 minuti di gioco. È questa l'invidiabile media del tridente HDR della Juventus, ossia quello formato da Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo che tanto bene ha fatto anche oggi pomeriggio contro l'Udinese. I tre campioni, quando hanno giocato insieme, hanno segnato sette gol in sei partite e in 178 minuti di gioco totali (esclusi i recuperi): rispettivamente, si contano quattro centri per CR7, due per la Joya e uno per il Pipita.