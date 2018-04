Juventus, il tweet di Allegri dopo la vittoria di Benevento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come di consueto, il tecnico della Juventus Max Allegri ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter dopo la prestazione offerta dai suoi ragazzi. "In questa fase della stagione ogni partita diventa più difficile: bravi a vincerla, ma c'è da ritrovare la nostra fase difensiva migliore. Ora a Madrid andiamo con coraggio, la storia del calcio è piena di imprese straordinarie!", ha scritto Allegri dopo la vittoria per 4-2 a Benevento.