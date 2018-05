Juventus, il tweet di Allegri: "Tutto merito dei ragazzi. Grazie ai tifosi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha esultato così su Twitter per la vittoria del settimo titolo consecutivo per la Juventus: “I meriti sono di tutti i ragazzi che hanno lavorato per questo obiettivo. Un grazie a chi ha contribuito dal campo, dallo spogliatoio, dalla scrivania. E un grazie ai tifosi che ci hanno sempre creduto. Ora la festa, il riposo, che poi si ricomincia!”