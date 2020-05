Juventus, il vademecum in 21 punti: vietato bere dalla stessa bottiglia, contatti limitati

La Juventus ha stilato un vademecum in ventuno punti per la ripresa degli allenamenti ai tempi del Coronavirus. Dalle distanze sociali al centro sportivo all’igiene personale, passando per le cure delle aree comuni, le limitazioni nei contatti. Non si potrà bere dalla stessa bottiglia, mangiare nello spogliatoio, lasciare indumenti, bende o cerotti. In caso di sintomi compatibili con il Covid-19 mettersi in isolamento e avvisare lo staff. A spiegarlo è Tuttosport.