Juventus, il valzer delle punte potrebbe coinvolgere anche Mbappé

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle pagine di Tuttosport si parla del valzer delle punte che potrebbe coinvolgere la Juventus al termine della stagione. Tutto passa dalle offerte per Dybala e Mandzukic: se dovessero arrivare proposte serie (140 mln per l'argentino, 30 per il croato), la Juventus potrebbe prenderle seriamente in considerazione, investendo poi il ricavato in altri giocatori, magari più forti, come sempre fatto negli ultimi anni. "Il prossimo CR7 lo dobbiamo prendere di 25 anni", ha detto Agnelli. E se davvero la Juventus si ritrovasse in mano 150 milioni potrebbe seriamente pensare all'acquisto di Kylian Mbappé, 19 anni, che costa sicuramente di più ma va inserito nelle liste della spesa juventine. Non è detto che i bianconeri riescano a prenderlo, ma certamente ci proveranno qualora si trovassero con un tesoretto in mano e con un grande attaccante da prendere.