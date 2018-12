© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La rifinitura alla Continassa, il viaggio verso Berna, le foto e gli autografi e il walkaround allo Stade de Suisse. Una vigilia intensa, per la Juventus impegnata questa sera a Berna contro lo Young Boys. Raccontata per l'occasione dai canali social dei bianconeri con un riassunto in immagini.