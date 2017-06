Juventus, imminente l'incontro per il rinnovo di Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito da Tuttosport, è imminente l'incontro tra la Juventus e Massimiliano Allegri per prolungare il contratto fino al 2020. Tra oggi e domani il dg Marotta incontrera l'allenatore per firmare il nuovo accordo, con aumento dell'ingaggio che dovrebbe portare il tecnico a guadagnare quanto Higuain e Dybala. Inoltre la Juventus concorderà con Allegri le linee guida del mercato, con l'acquisto di almeno 2-3 giocatori pronti per provare a vincere la Champions sfumata pochi giorni fa contro il Real Madrid.