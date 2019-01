Juventus, in arrivo a Milano gli agenti di Ramsey

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey è promesso sposo della Juventus e in questi giorni il club bianconero proverà ad anticipare il suo arrivo a gennaio. In questo senso, scrive il Corriere della Sera di questa mattina, sono in arrivo a Milano gli agenti del gallese, per provare a capire se ci sono i margini per anticipare il colpo non spendendo però i 22 milioni di euro chiesti dall'Arsenal.