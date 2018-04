Juventus, in arrivo le firme sui rinnovi di Chiellini e Barzagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovo in arrivo per due senatori della Juventus, secondo Tuttosport. Per il quotidiano torinese infatti sono praticamente stati definiti i prolungamenti di Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini. Già nei mesi scorsi l'accordo sembrava ad un passo e comunque mai in discussione, ora la firma appare davvero dietro l'angolo nonostante la parziale rivoluzione che in estate colpirù il reparto arretrato bianconero.