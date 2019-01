Juventus, in campo contro la Dea del gol: Ronaldo sfida Zapata

Attacchi (e attaccanti) a confronto. Atalanta-Juventus sarà anche questo: il quarto di finale di Coppa Italia in scena stasera a Bergamo, metterà di fronte i due migliori reparti offensivi del campionato: quello della Dea, a 47 gol, davanti a quello della Signora, a 43 reti. Guidati rispettivamente da Zapata e Ronaldo, 15 marcature a testa per il colombiano e il portoghese, a una sola lunghezza da Quagliarella che guida l'elenco dei migliori bomber della serie A. Il tutto al netto di rigori: la classifica cannonieri senza tiri dal dischetto è infatti comandata da Zapata con 14 gol, seguono l'attaccante della Samp a 12, Milik e Piatek a 11, con CR7 a 10. Insomma, strano ma vero, in questa speciale hit parade del gol Ronaldo è costretto a inseguire l'attaccante dell'Atalanta, autore di un vero e proprio exploit da fine novembre in poi: 14 reti in 8 partite, dopo aver segnato un solo gol nelle precedenti 13 uscite.

DEA DEL GOL - La crescita di Zapata va a braccetto con quella dell'intera squadra di Gasperini, che dopo 21 giornate ha segnato 16 gol in più rispetto alla stagione precedente. La Juventus ne registra ben 7 in meno, nella porta avversaria, mentre per quanto riguarda la difesa non c'è confronto: finora i bianconeri hanno incassato meno della metà dei gol presi dall'Atalanta, 12 contro 30. "Le gare secche le vince chi fa meno errori" ha detto Allegri presentando ieri in conferenza la partita. Errori da evitare soprattutto sotto porta, dove Ronaldo e Zapata stanno facendo la differenza. E l'hanno fatta, guarda caso, anche nell'ultimo Atalanta-Juve: entrambi protagonisti, tutti e due in rete.