Juventus, in campo torna la tattica: piccoli gruppi e pallone ma senza contatto

Da oggi la Juventus dovrebbe riprendere a lavorare in piccoli gruppi per reparto, con massimo 4-5 persone contemporaneamente sul terreno di gioco, che però non avranno contatti tra di loro stando molto attenti alle disposizioni di sicurezza utilizzate fino a questo momento. La distanza e l'assenza di contatto saranno confermate fino a quando il nuovo protocollo non dirà qualcosa di diverso, ma almeno torneranno a proporre situazioni di gioco e tattica anche con lo scambio del pallone. Un passo in avanti rispetto al solo allenamento atletico, che andrà regolarmente avanti ma che dunque non sarà più l'unico esercizio dei giocatori. A riportarlo è Tuttosport.