Juventus in corsa per Adama Traore. Anche Real Madrid e Manchester United sull'esterno

vedi letture

Anche la Juventus nella corsa ad Adama Traoré, talento del Wolverhampton. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo i bianconeri sono tra i favoriti nella corsa all'esterno destro, assieme a Real Madrid e Manchester United. Non è in corsa il Barcellona, soprattutto per i costi dell'operazione. Traoré, 24 anni, gioca in Inghilterra dal 2015 ed è proprio un prodotto della cantera blaugrana.