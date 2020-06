Juventus, in corso l'allenamento alla Continassa: Chiellini non c'è, Higuain a parte

Allenamento in corso per la Juventus alla Continassa: in campo Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, ma non Gonzalo Higuain. L'argentino infatti sta effettuando lavoro personalizzato, evidenzia TuttoJuve.com, mentre Giorgio Chiellini ha lasciato la Continassa alle tre circa: anche oggi infatti il capitano bianconero ha svolto un lavoro personalizzato. Per entrambi presenza in Coppa Italia dunque a forte rischio.