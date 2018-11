© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il settore scouting della Juventus, riporta 'Sport Mediaset', ha messo nel mirino e promosso due giovani calciatori argentini. Si tratta di Pedro de la Vega, attaccante esterno del Lanus che vanta già sette presenze in Primera Divisiòn, e Agustin Almendra (11 febbraio 2000), centrocampista centrale del Boca Juniors che ha otto presenze nel campionato argentino in corso. Per entrambi - si legge - la trattativa è in fase di definizione: approderanno a Torino la prossima estate.