Juventus, in estate offerta per Emerson Palmieri: sul piatto 28 milioni

La Juventus torna su Emerson Palmieri. Come si legge sulle colonne del Daily Express infatti, i bianconeri sono pronti all'offerta per l'esterno del Chelsea. Per riportare in Italia il laterale italo-brasiliano, la Juventus è pronta a mettere sul piatto circa 28 milioni di euro.