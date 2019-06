© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kieran Trippier continua ad essere un importante obiettivo della Juventus avrebbe messo nel mirino il giocatore del Tottenham nel caso dell'eventuale partenza di Cancelo, finito nel mirino del Manchester City. Sul terzino c'è anche il Napoli, ma che come spiega Tuttosport, dopo l'arrivo di Di Lorenzo ha iniziato a frenare sulla trattativa e la Juventus dunque in questo momento è in pole per assicurarsi Trippier, valutato ben 35 milioni dal Tottenham. L'alternativa per i bianconeri sarebbe Piccini del Valencia.