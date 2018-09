Juventus in pole per Morata: il Chelsea pronto a cederlo a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alvaro Morata è pronto a lasciare il Chelsea. Secondo quanto riporta il The Sun infatti già a gennaio il club inglese potrebbe cedere il giocatore spagnolo che vorrebbe tornare alla Juventus, squadra più interessata all'ex Real Madrid. Come spiega il tabloid inglese, se arriverà l'offerta giusta i Blues non si opporranno alla sua cessione visto che anche lui spinge per il ritorno in bianconero.