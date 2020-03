Juventus, in salita la pista che porta a Harry Kane. Anche il Real Madrid sull'ariete inglese

Anche il Real Madrid sulle tracce di Harry Kane. Come riporta AS infatti, anche i Blancos sono in corsa per l'attaccante inglese del Tottenham, forti anche degli ottimi rapporti fra Florentino Perez ed il nunero uno degli Spurs Daniel Levy. Kane piace molto anche alla Juventus, che vede in lui il partner d'attacco ideale per Cristiano Ronaldo. Un acquisto sicuramente costoso e, da oggi, con una rivale in più decisamente agguerrita.