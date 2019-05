Fonte: inviato a Torino

Prevista per domani la ripresa degli allenamenti alla Continassa, in vista del prossimo match che la Juventus giocherà sul campo della Roma. Dybala, Pinsoglio e Bonucci non hanno però sfruttato interamente i quattro giorni concessi da Allegri, e sono tornati oggi ad allenarsi. La Joya vorrebbe candidarsi per una maglia all’Olimpico, domenica sera. Da valutare nelle prossime ore, invece, le condizioni di Rugani e Bentancur, leggermente in ritardo con la tabella di recupero.