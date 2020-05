Juventus, incerto il futuro di Higuain. Icardi e Milik i primi nomi per la sostituzione del Pipita

vedi letture

Nonostante ancora non sia chiaro quale sarà il destino del calcio, la Gazzetta dello Sport guarda oltre e prova a immaginare il mercato. Nello specifico il quotidiano, parlando della Juventus, parte dalla situazione di Gonzalo Higuain per provare a disegnare scenari futuri dell’attacco bianconero: il Pipita probabilmente terminerà questa stagione e anche la prossima a Torino per poi lasciare una volta scaduto l’accordo (valido fino al 2021). Un rinnovo, al momento, è fuori discussione. L’altra strada porta all’addio anticipato al termine di questa stagione: le strade porterebbero il MLS o al River Plate, squadra che in fatto di eventuali scambi avrebbe qualcosa in più (Carrascal, per esempio).

Con chi sostituirlo? - Il primo della lista è Mauro Icardi, anche se resta ovviamente da capire quale sarà il suo destino col PSG che ha in mano il diritto di riscatto dall’Inter per 70 milioni. Alle spalle di Maurito ecco Arek Milik, il cui contratto col Napoli scadrà nel 2021.