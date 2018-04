Juventus, incerto l'acquisto di Emre Can: ecco le alternative

© foto di Federico Gaetano

Emre Can è senza dubbio il primo obiettivo per il centrocampo della Juventus, ma visto che ancora non c'è certezza sul suo arrivo a Vinovo, i dirigenti bianconeri si stanno guardando intorno per pescare una valida alternativa. Gli eventuali nomi partono da Lorenzo Pellegrini della Roma e passano da Bryan Cristante dell'Atalanta e da Rabiot del PSG. Più complicato dare l'assalto a Sergej Milinkovic Savic, visto che Lotito lo valuta più di 100 milioni di euro e che per trovare una cifra del genere i bianconeri dovrebbero privarsi di qualche big. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.