Juventus, incontro a Londra col Man United: si è parlato di Pogba

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è volato a Londra nelle scorse ore per sbloccare l'arrivo di Sarri ma anche per incontrare il Manchester United e parlare di Paul Pogba, grande obiettivo per il centrocampo juventino. Con i Red Devils si è parlato anche di Joao Cancelo, giocatore che piace molto anche al Man City che però non ha ancora chiuso il suo acquisto nonostante i fitti contatti delle ultime settimane. A riportarlo è Sky Sport.