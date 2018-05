Juventus, incontro col Cagliari (anche) per il giovane Biancu

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

La Juventus si è già mossa da tempo per sostituire Lichtsteiner: tornerà Leonardo Spinazzola dal prestito all’Atalanta (che però starà fuori a lungo per un brutto infortunio al ginocchio) e c’è già una trattativa ben avviata per portare a Torino Matteo Darmian dal Manchester United. A centrocampo, questione di dettagli per Emre Can: il tedesco del Liverpool arriverà nei prossimi giorni per ultimare le visite mediche e firmare. Ieri intanto la dirigenza ha incontrato il Cagliari per Roberto Biancu, centrocampista classe 2000.