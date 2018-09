Juventus, incontro con Preziosi per Piatek. Anche le milanesi su di lui

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esperto di mercato di Raisport, Ciro Venerato, ha fatto il punto sulla situazione di Krzysztof Piątek, attaccante rivelazione del Genoa accostato alla Juventus. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole dalla trasmissione di Raidue, CalcioeMercato: "Oggi ne parlava La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Diciamo che Piatek è seguito dalla Juventus, c'è stato anche un pourparler tra Marotta e Preziosi, ma al momento siamo al mero interesse e non è ancora decollata la trattativa. La Juve ovviamente vuole capire se il ragazzo continuerà a fare gol, per poi eventualmente intavolare una trattativa. Piatek è seguito anche da Inter e Milan".