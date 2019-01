© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultimi sviluppi sull'asse di mercato tra Juventus e Genoa. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è in corso in questo momento un incontro tra le due società - col presidente Preziosi e il ds bianconero Paratici - per parlare del futuro di Sturaro e del difensore rossoblù Romero.