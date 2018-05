Juventus, incontro in corso con l'agente di Favilli

© foto di Federico Gaetano

Incontro in corso in casa Juventus per uno dei talenti più interessanti del panorama italiano. Stiamo parlando di Andrea Favilli, centravanti dell'Ascoli, per il quale secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, sarebbe in corso un incontro fra la dirigenza bianconera e l'agente del calciatore Donato Di Campli. La volontà della Juventus è quella di acquistare a titolo definitivo il cartellino del giocatore dando seguito all'accordo verbale già raggiunto nei mesi scorsi.