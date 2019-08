Questa mattina è previsto un faccia a faccia tra il Tottenham e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala per provare a trovare un'intesa sull'ingaggio dopo la proposta da 70 milioni recapitata ieri nelle mani di Paratici. I parametri degli Spurs non arrivano ai 10 milioni a stagione che vorrebbe l'argentino e quindi occorrerà un passo indietro da parte sua. Anche il procuratore dovrà chiedere meno dei 15 milioni di intermediazione chiesti in precedenza al Man United. Per quanto riguarda la Image Star, gli avvocati della società si sono già fatti vivi con il club per rassicurarli, una mossa che ha spinto i Red Devils a fare dietro front nella trattativa per Lukaku e per l'eventuale scambio con lo stesso Dybala. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.