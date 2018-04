Juventus, Infantino e la FIFA corteggiano Buffon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon ha detto no al Boca Juniors. Ne è sicuro Tuttosport, che prospetta però anche un’altra possibile destinazione per il portiere della Juventus. Oltre a un possibile ruolo in dirigenza in bianconero o in Federcalcio, anche la FIFA starebbe corteggiando il numero uno campione del Mondo. Gianni Infantino starebbe spingendo personalmente per un ruolo all’ormai quasi ex calciatore.