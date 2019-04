Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga, forse pure troppo in questo momento della stagione, la lista degli infortunati in casa Juve. Poco confortanti, all'indomani dell'uscita di scena dalla Champions, le indicazioni che giungono dall'infermeria. Con l'Ajax, sul finale del primo tempo, si è fermato anche Dybala, che nelle prossime ore sarà sottoposto a maggiori accertamenti. Trattandosi di un problema muscolare al quadricipite, però, è lecito immaginare almeno quindici giorni di stop. Poche speranze di vedere presto in campo Douglas Costa: dopo la ricaduta nel post gara di Amsterdam, risposte negative ai test degli ultimi giorni e la tribuna di ieri sera è stata piuttosto significativa. Nessuna traccia, per adesso, di Khedira: poteva essere lui l'uomo in più contro l'Ajax, ma lo stesso Allegri ha ammesso come il tedesco sia protagonista di una stagione particolarmente sfortunata.