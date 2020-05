Juventus, ingaggio e prezzo: ecco perché Pogba non è un affare possibile

Paul Pogba non è un affare per...Vecchia Signora. Secondo Il Corriere dello Sport la Juventus non potrà dare l'assalto decisivo al francese per due motivi: l'ingaggio e i milioni richiesti dal Manchester United per farlo partire. Prima del Coronavirus, il centrocampista e il suo agente Raiola chiedevano 20 milioni di euro a stagione. Ora la firma può arrivare per meno, ma comunque troppo rispetto al massimale di 9 milioni lordi l'anno che Agnelli vuole imporre come tetto salariale. Poi ci sono i Red Devils che chiedono poco meno di 100 milioni per lasciarlo partire subito. Una cifra irraggiungibile in questo momento. Tra l'altro gli inglesi, pur parlando con diversi giocatori come Rabiot, Ramsey, Alex Sandro, Douglas Costa e Demiral, pensano a tutte potenziali trattative slegate dal Polpo. E allora per il momento niente PogBack, domani chissà.