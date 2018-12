Juventus-Inter 0-0 al 45'. Equilibrio ed emozioni nel Derby d'Italia

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo a reti inviolate fra Juventus e Inter: partita equilibrata, ma piacevole. E corretta, grazie anche all'arbitro Irrati che mette le cose subito in chiaro, sventolando il giallo a Pjanic dopo 6 minuti per un intervento su Joao Mario. Partita equilibrata, Bentancur recupera dal problema alla schiena e gioca la sua undicesima partita consecutiva dall'inizio, in difesa Cancelo e De Sciglio sulle corsie laterali hanno licenza di avanzare e di intercambiarsi. Spalletti mescola le carte: fuori De Vrij, D'Ambrosio e Vecino, dentro Miranda, Vrsaljko e Gagliardini. Il difensore brasiliano fin qui impeccabile, si è messo in evidenza con un paio di chiusure importanti, il croato dopo qualche titubanza prende fiducia e si fa vedere anche in avanti, mentre il centrocampista bergamasco ha la prima grande occasione della partita, trovando il palo alla mezz'ora di gioco raccogliendo una sponda di Icardi. Un minuto dopo è Perisic a sprecare il pallone dello 0-1 scontrandosi con Icardi al momento della conclusione. Prima e dopo c'è anche la Juventus che ci prova in un paio di occasioni con Dybala e in seguito con Bentancur e Chiellini: sulla conclusione dell'uruguayano è bravissimo a murare Brozovic (primo tempo superlativo per il croato), sulla zuccata del capitano dei bianconeri è reattivo Handanovic.