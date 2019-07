Juventus-Inter, Conte riaccende una rivalità storica. Anche sul mercato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Juventus e Inter continuano a farsi dispetti a distanza e dopo le sfide per Godin e Ramsey, sono molti altri i casi intrecciati che complicano la vita dell'una o l'altra parte. L'approdo di Antonio Conte sulla panchina degli "acerrimi nemici" calcistici ha riacceso la rivalità, tanto che Andrea Agnelli farà di tutto affinché l'ex tecnico juventino non vinca alla corte di Suning.

Dzeko e gli altri - La Juve ha dato una mano agli "amici" della Roma con la plusvalenza nata dallo scambio tra Pellegrini e Spinazzola e l'alleanza di mercato sembra saldissima. Con questa mossa, Dzeko si è allontanato dai nerazzurri, visto che il club romanista non ha più necessità di vendere e il prezzo del bosniaco ha raggiunto cifre importanti. Un'altra sfida a distanza sarà quella per Federico Chiesa. Nel caso in cui Commisso dovesse dare il via libera alla sua cessione ecco che la Juve è pronta a chiudere con buona pace dell'Inter che lo cerca e lo insegue da mesi. A riportarlo è La Repubblica.