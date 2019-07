Juventus-Inter, De Ligt e la prima da titolare al fianco di Bonucci

L'arrivo dopo una lunga trattativa, la presentazione e la grande attesa per vederlo all'opera. Quindi l'esordio nel secondo tempo della prima sfida di ICC contro il Tottenham. E oggi, per Matthijs De Ligt, c'è anche la prima da titolare con la maglia bianconera. Certo l'olandese classe '99 dovrà abituarsi a questa eventualità, ma i tifosi della Juventus avranno un motivo in più per seguire la sfida contro l'Inter delle 13.30.

Al suo fianco per l'occasione ci sarà Leonardo Bonucci, ovvero colui che insieme a capitan Chiellini dovrà guidare l'ex Ajax nella sua nuova avventura bianconera, aiutandolo a crescere dentro e fuori dal campo e facendogli capire nel dettaglio la filosofia di casa Juventus.